Previdenza italiana | i conti migliorano ma servono scelte oculate Pensionati oltre 16,3 milioni picco demografico nel 2045
Il rapporto di Itinerari Previdenziali evidenzia un miglioramento nel saldo del sistema pensionistico italiano, che passa da -30,72 a -25,55 miliardi nel 2024. Con oltre 16,3 milioni di pensionati e un picco demografico previsto nel 2045, è fondamentale adottare scelte oculate per garantire la sostenibilità futura del sistema previdenziale italiano.
Il Rapporto di Itinerari Previdenziali "Il Bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024", presentato nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha registrato un miglioramento del saldo previdenziale che passa dai -30,72 miliardi del 2023 ai -25,55 miliardi della rilevazione 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TFR, SI CAMBIA A FAVORE DEI FONDI PRIVATI La manovra modifica le regole con la destinazione automatica del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare https://www.collettiva.it/copertine/welfare/tfr-fondi-privati-manovra-jboz102h C facebook
Novità importanti per la previdenza complementare in Italia con la Manovra 2026! Dal 1° luglio 2026, i neoassunti conferiranno il TFR ai fondi pensione tramite silenzio assenso che sarà investito con il meccanismo "life cycle". Questo significa più sull'aziona x.com
