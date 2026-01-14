Il rapporto di Itinerari Previdenziali evidenzia un miglioramento nel saldo del sistema pensionistico italiano, che passa da -30,72 a -25,55 miliardi nel 2024. Con oltre 16,3 milioni di pensionati e un picco demografico previsto nel 2045, è fondamentale adottare scelte oculate per garantire la sostenibilità futura del sistema previdenziale italiano.

Il Rapporto di Itinerari Previdenziali "Il Bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024", presentato nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha registrato un miglioramento del saldo previdenziale che passa dai -30,72 miliardi del 2023 ai -25,55 miliardi della rilevazione 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Oltre 16,3 milioni di pensionati in Italia: le donne sono la maggioranza, ma gli uomini ricevono il 56% della spesa

Leggi anche: Nel 2045 più pensionati che lavoratori: la fotografia del Veneto futuro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Previdenza italiana: i conti migliorano ma servono scelte oculate. Pensionati oltre 16,3 milioni, picco demografico nel 2045 - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2024”, presentato nella Sala ... orizzontescuola.it