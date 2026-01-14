Presente Prossimo parte seconda | appuntamento a Rovetta con Davide Longo
Il festival Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, prosegue con un nuovo appuntamento a Rovetta. Questa volta, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Davide Longo, scrittore riconosciuto per la sua capacità di affrontare temi complessi con stile sobrio ed efficace. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro di uno degli autori più apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo.
Il festival letterario Presente Prossimo, promosso dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, apre la seconda parte della rassegna incontrando Davide Longo, autore poliedrico tra i più apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo. La serata è in programma venerdì 16 gennaio alle 20.30 alla Sala Civica di Rovetta. Scrittore, sceneggiatore, autore per il teatro e la radio, oltre che insegnante di scrittura alla blasonata Scuola Holden di Torino, Longo ha costruito nel tempo un percorso narrativo capace di muoversi tra romanzo sociale e noir, mantenendo sempre alta l’attenzione per le relazioni umane e per i luoghi che le ospitano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
