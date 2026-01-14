Presentato il calendario di Miss Nonna 2026 Tra le protagoniste due signore di San Mauro Pascoli
È stato presentato il calendario di Miss Nonna 2026, giunto alla sua 21ª edizione. L’evento si è svolto presso l’hotel Rosalba di San Mauro Mare e ha visto tra le protagoniste due signore di San Mauro Pascoli. Il concorso, dedicato alla figura della nonna, celebra ogni anno la bellezza e la simpatia delle donne di questa età, mantenendo vivo il suo valore nel tempo.
Nell’area eventi dell’hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è svolta la presentazione del calendario dell’anno 2026 di “Miss Nonna”, il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della nonna, giunto quest'anno alla sua 21esima edizione, ideato da Paolo Teti nel 2005. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Presentato il calendario di Miss Nonna 2026. Tra le protagoniste due signore di San Mauro Pascoli - Nell’area eventi dell’hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è svolta la presentazione del calendario dell’anno 2026 di “Miss Nonna” ... cesenatoday.it
Miss Nonna 2026: nel calendario c'è una genovese - Si tratta di Marina Vasirani, 62enne che lavora come libera professionista a Genova, mamma di Micol (32 anni) e nonna del piccolo Matias di ... genovatoday.it
Presentato il Calendario–Almanacco 2026 della Pro Loco di Sinagra facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Giornaliste al fronte, presentato il calendario di Spazio Donna x.com
