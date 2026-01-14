Pramac dà il via all’era Razgatlioglu | Toprak e Miller che musica

Pramac apre la stagione 2026 con l’ingresso di Toprak Razgatlioglu, segnando un nuovo capitolo nel campionato mondiale. Il team, satellite Yamaha, si prepara a confrontarsi con le principali squadre del settore, puntando a consolidare la propria posizione e a ottenere risultati significativi. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle strategie e sulle performance che caratterizzeranno il nuovo anno, offrendo un panorama aggiornato sul mondo delle competizioni motociclistiche.

di Riccardo Galli Si accende a Siena, il Mondiale 2026. E i riflettori vanno a puntarsi sul team Pramac, satellite Yamaha, pronto a mettersi nella scia delle ambizioni e dei risultati delle big. Ci sono il numero uno di Pramac, Paolo Campinoti e Giacomo Agostini ad alzare il sipario sulle novità di un team che si presenta sulla griglia di partenza del Mondiale con una delle sorprese più attese: lo sbarco in MotoGp di Toprak Razgatlioglu, campione del Mondo della Superbike (con Bmw) e primo pilota turco nella storia della classe regina del Motociclismo. "Come mi sento? – sorride Toprak – Emozionato e felice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

