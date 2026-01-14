Posti da commesso e per panettiere

Sei interessato a nuove opportunità di lavoro? Il Centro per l’impiego di La Spezia propone offerte di posti da commesso e panettiere. Per informazioni e per inviare la tua candidatura, visita il sito https://formazionelavoro. Una possibilità concreta per chi cerca un impiego in queste categorie.

Le offerte di lavoro dagli sportelli del Centro per l'impiego di La Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 TAPPEZZIERE. Società di tappezzeria specializzata in lavorazioni artigianali anche in ambito nautico, ricerca un tappezziere finito, che si occupi della realizzazione e riparazione di divani, poltrone, confezionare e montare tende. Richiesti circa 3 anni d'esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Zona La Spezia. Offerta 61512 1 COMMESSO. Azienda di commercio articoli di ferramenta, ricerca commesso a Spezia, dovrà occuparsi della vendita diretta di articoli di ferramenta, gestione manuale del magazzino, consegne a domicilio clienti presso cantieri e presso privati.

