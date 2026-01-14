Popolazione Cesenatico conta 25.841 abitanti | residenti in calo rispetto ad un anno fa
Con l’inizio del nuovo anno, l’ufficio Anagrafe del Comune di Cesenatico ha pubblicato dati aggiornati sulla popolazione locale, che conta attualmente 25.841 abitanti. Rispetto all’anno precedente, si osserva una diminuzione dei residenti. Questi dati forniscono un quadro dettagliato dell’andamento demografico nel territorio cesenaticense, offrendo elementi utili per analisi e pianificazioni future.
