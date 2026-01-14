Ponti più sicuri | lavori per 600mila euro sulle strade provinciali

La Provincia di Parma ha destinato 600mila euro per interventi di messa in sicurezza di quattro ponti situati lungo le strade provinciali. Questi lavori mirano a garantire l’affidabilità e la sicurezza delle infrastrutture, migliorando la percorrenza e prevenendo eventuali rischi. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di manutenzione e tutela della rete viaria provinciale, fondamentale per la mobilità locale.

