Pollo alla diavola finisce in fiamme | incendio in cucina in via Abbeveratoia

Nel primo pomeriggio di via Abbeveratoia si è verificato un incendio in una cucina abitata da studenti Erasmus di nazionalità spagnola. L’incendio, originato da un episodio legato alla preparazione del pollo alla diavola, ha causato un principio di incendio che è stato prontamente domato. Nessuno ha riportato ferite, e le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Abbeveratoia, dove un principio di incendio ha interessato la cucina di un appartamento abitato da studenti Erasmus di nazionalità spagnola. L'allarme è scattato intorno alle 14.40, mentre i ragazzi stavano preparando il pranzo.Secondo quanto.

