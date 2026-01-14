Policlinico lavori in corso nel reparto di Ematologia | prestazioni assicurate in altri padiglioni
Il Policlinico sta aggiornando il reparto di Ematologia, diretto da Sergio Siragusa, con interventi di rinnovamento strutturale e tecnologico. Fino al completamento dei lavori, le prestazioni continuano regolarmente negli altri padiglioni dell’ospedale, garantendo la continuità dell’assistenza ai pazienti.
Il Policlinico rinnova l'unità operativa complessa di Ematologia. Nel reparto diretto da Sergio Siragusa sono in corso i lavori di ammodernamento strutturale e tecnologico. Durante il periodo necessario al completamento degli interventi, l’attività dell’Ematologia prosegue regolarmente in locali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Lavori di ammodernamento dell’Ematologia del Policlinico “Paolo Giaccone”: garantita la continuità assistenziale.
Policlinico Giaccone, lavori di ammodernamento dell’Ematologia - L'attività prosegue in locali temporanei, individuati per garantire la piena continuità assistenziale e il rispetto degli standard di cura. insanitas.it
