Polemiche sui post del dipartimento del lavoro Usa | Sembrano slogan nazisti Svolta verso il suprematismo bianco

Recenti post sui social del Dipartimento del Lavoro USA hanno suscitato polemiche, con commenti di docenti e sindacalisti che accusano l’amministrazione Trump di inclinazioni suprematiste. Alcuni contenuti sono stati ritenuti troppo simili a slogan nazisti, alimentando il dibattito su un possibile spostamento verso posizioni più estremiste. La vicenda solleva interrogativi sulla comunicazione ufficiale e le implicazioni politiche di tali scelte retoriche.

Docenti e leader sindacali accusano l'amministrazione Trump di una "svolta retorica verso la supremazia bianca" dopo che alcuni post sui social media del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti hanno richiamato alla mente uno slogan nazista. Tra gli ultimi post dell'agenzia su X c'è un video con la didascalia "ricorda chi sei, americano", accompagnato dalla frase: "Una Patria. Un Popolo. Un'Eredità". Gli utenti di X e di Grok, lo strumento di intelligenza artificiale della piattaforma, hanno evidenziato una somiglianza con lo slogan nazista: " Ein Volk, ein Reich, ein Führer ", ovvero "un popolo, un impero, un capo". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polemiche sui post del dipartimento del lavoro Usa: "Sembrano slogan nazisti. Svolta verso il suprematismo bianco"

