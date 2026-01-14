Pnrr a singhiozzo i progetti e una valanga di fondi a rischio | cosa non ha funzionato nel modello Puglia

Il Pnrr in Italia sta affrontando numerose criticità, con progetti rallentati e fondi a rischio. In Puglia, regione che ha visto un forte impegno nell’attuazione delle risorse, molte iniziative incontrano ostacoli nella fase di realizzazione. Questa situazione evidenzia le difficoltà di un modello che, nonostante gli sforzi, fatica a garantire un’applicazione efficace e tempestiva degli interventi previsti dal Piano.

