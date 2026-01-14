Le indiscrezioni su PlayStation Plus di gennaio 2026 anticipano l’arrivo di titoli come Resident Evil Village e Infinite Wealth. Sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora stato dato, queste voci stanno già suscitando interesse tra gli utenti, che attendono con curiosità le novità di inizio anno. Restate aggiornati per scoprire le prossime offerte e i giochi disponibili sulla piattaforma.

PlayStation Plus gennaio 2026 inizia a far parlare di sé ben prima dell’annuncio ufficiale, grazie a una fuga di notizie che ha mandato in visibilio la community dei videogiocatori. Come spesso accade nel mondo del gaming, le sorprese sono difficili da mantenere tali fino all’ultimo minuto, specialmente quando di mezzo c’è il noto leaker billbil-kun di Dealabs, una fonte che negli anni ha dimostrato un’affidabilità quasi chirurgica. Se le indiscrezioni verranno confermate da Sony nelle prossime ore, gli abbonati ai tier Extra e Premium si troveranno tra le mani una delle selezioni più forti degli ultimi anni, guidata dall’acclamato Resident Evil Village e dal mastodontico RPG Like a Dragon: Infinite Wealth. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

PlayStation Plus gennaio 2026: Leak svela Resident Evil Village e Infinite Wealth

