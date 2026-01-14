Plastic Free 2026 tre Comuni dell' Agrigentino tra quelli selezionati in Sicilia

Tre comuni della provincia di Agrigento, Favara, Licata e Ravanusa, sono stati selezionati tra i riconoscimenti Comuni Plastic Free 2026 in Sicilia. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili e ridurre l’uso di plastica monouso sul territorio, contribuendo alla tutela dell’ambiente locale e alla sensibilizzazione della comunità. La scelta di questi comuni testimonia l’impegno della regione verso una gestione più responsabile delle risorse naturali.

Sono tre i Comuni della provincia di Agrigento selezionati per il riconoscimento Comuni Plastic Free 2026: Favara, Licata e Ravanusa. I tre centri agrigentini rientrano nell’elenco delle Amministrazioni che, a livello nazionale, hanno superato i criteri previsti dal programma promosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di Palermo Leggi anche: Comuni “plastic free”: quali sono quelli più virtuosi in provincia di Latina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Comuni Plastic Free 2026: a Montecitorio la conferenza stampa di presentazione; Comuni “plastic free”: quali sono quelli più virtuosi in provincia di Latina; Imperia e la sfida 'Plastic Free', intervista a Fossati; Non solo a Gallarate. Plastic Free: «Nei rifiuti la droga della risata». Il premio Plastic Free 2026 a otto comuni sardi, tre in più del 2025 - Nuovo traguardo ambientale per la Sardegna: crescono, passando da 5 a 8, i comuni dell'Isola che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato dall'omonima onlus alle amministrazioni c ... ansa.it

Bari e 3 città della provincia tra i Comuni Plastic Free 2026: "Gestione virtuosa dei rifiuti" - Il premio è dedicato ai centri che si sono distinti nella lotta all’abbandono della plastica, nella promozione e sensibilizzazione di comportamenti sostenibili ... baritoday.it

Ragusa, Modica e Scicli premiati “Comuni plastic free” - Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, è riservato alle amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti ... ragusah24.it

Il 14 gennaio alle 11:30 la conferenza stampa di presentazione dell’edizione Comuni Plastic Free 2026, promossa da Plastic Free Onlus #Melissa #Attualita facebook

Presentazione dei Comuni Plastic Free 2026 ift.tt/HOKl1R9 #evento #takethedate x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.