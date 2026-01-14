Il noto storico Antonio Montesanti mette in guardia riguardo alla scogliera costruita lungo la Marina di Pizzo, sottolineando come questa operazione possa avere conseguenze negative sul paesaggio e sulla salute ambientale della zona. La sua analisi evidenzia l’importanza di interventi sostenibili e rispettosi dell’ecosistema marino, in modo da preservare l’equilibrio naturale del tratto costiero e prevenire possibili rischi futuri.

La scogliera realizzata lungo la Marina di Pizzo non rappresenta soltanto un impatto negativo sul paesaggio, ma potrebbe costituire un serio rischio ambientale per l’intero tratto costiero. A sostenerlo è lo storico Antonio Montesanti, che interviene nel dibattito sollevando forti perplessità sulla scelta di contrastare l’azione del mare attraverso strutture rigide in cemento e massi. Secondo Montesanti, il mare non può essere considerato un nemico da fermare artificialmente, ma un sistema complesso e vivo, regolato da equilibri delicati tra onde, fondali, sabbie e linea di costa. Proprio per questo, spiega, le opere rigide come le scogliere artificiali non assorbono l’energia delle mareggiate, ma la riflettono, generando effetti contrari a quelli desiderati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pizzo. Lo storico Antonio Montesanti lancia l’allarme: “Il mare non si governa con il cemento”

Leggi anche: Pizzo, lo storico Antonio Montesanti: “Il Buco dei Libri, 3.868 volumi condivisi dal 2021. Un modello di cultura civica”

Leggi anche: Maltempo in Calabria, lo storico Franco Torchia racconta la tempesta a Pizzo Calabro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maltempo in Calabria lo storico Franco Torchia racconta la tempesta a Pizzo Calabro.

Antonio Montesanti: tra arte, battaglie civiche e interrogativi sulla costa di Pizzo - Antonio Montesanti, scrittore, studioso, artista e apprezzato maestro ceramista di Vibo Valentia, è una figura curiosa e, per certi versi, ... ilreventino.it