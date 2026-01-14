Più polizia in servizio | rinforzi solo a Pescia stesso organico in città
Il piano di potenziamento della polizia di Stato riguarda esclusivamente Pescia, con rinforzi temporanei, mentre Montecatini Terme mantiene lo stesso organico. I sindacati chiedono comunque interventi e aggregazioni di agenti per il periodo estivo, al fine di garantire una maggiore presenza sul territorio. La situazione rimane quindi invariata nel commissariato di Montecatini, senza nuove assunzioni o modifiche significative.
Montecatini Terme, 14 gennaio 2026 – Il piano di potenziamento del personale della polizia di Stato non prevede nuovo personale per il commissariato di Montecatini e i sindacati chiedono aggregazioni di agenti per il periodo estivo. In provincia di Pistoia arriveranno 15 poliziotti: quattro appartenenti al ruolo degli ispettori sono destinati alla questura centrale, due ispettori e quattro agenti andranno al commissariato di Pescia, quattro agenti alla Stradale, e uno alla Postale. Nessun arrivo è previsto per Montecatini, anche se resta la speranza dell’assegnazione dei giovani appena usciti dai corsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
