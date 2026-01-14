Più controlli e più sicurezza | rinforzi di polizia e maxi piano per le Olimpiadi

Il Trentino potenzia la sicurezza con nuovi rinforzi della Polizia di Stato, garantendo una presenza più diffusa sul territorio in vista delle Olimpiadi e del crescente afflusso turistico. Questa misura mira a rafforzare il controllo e la sicurezza pubblica durante un periodo di particolare attenzione, assicurando un ambiente più protetto per residenti e visitatori. La strategia si inserisce in un quadro di pianificazione mirata a tutelare l’ordine pubblico in un momento di grande attenzione.

Il Trentino rafforza la propria rete di sicurezza. Con l’arrivo di nuovi rinforzi della Polizia di Stato, il territorio può contare su una presenza più capillare delle forze dell’ordine proprio in una fase delicata, caratterizzata da un forte afflusso turistico e dall’avvicinarsi di eventi di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

