pitti uomo in passerella sfila la ripresa della moda

A Pitti Uomo a Firenze, la moda maschile si presenta in una fase di ripresa, consolidando il suo ruolo nel panorama fashion italiano. Con un fatturato stimato di 11,2 miliardi di euro nel 2025, la moda uomo rappresenta quasi il 20% del settore tessile-abbigliamento nazionale, nonostante le sfide economiche. La manifestazione apre la stagione delle principali esposizioni di settore, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le prospettive di un comparto in evoluzione.

nostro inviato a Firenze Sarà che si tratta della prima manifestazione modaiola dell'anno. Sarà che con i suoi 11,2 miliardi di euro (stimati nel 2025) la moda uomo rappresenta il 19,3% del fatturato complessivo della filiera Tessile-Abbigliamento italiana (nonostante i venti di crisi). Sarà che quando ieri mattina Pitti Uomo, la più importante manifestazione al mondo della moda maschile, ha aperto le porte a Firenze con i suoi 750 marchi (di cui il 47% stranieri), il via vai di folla è stato senza sosta mentre l'umore si stemperava. Già nel primo pomeriggio, Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine ma anche uomo d'azienda (è amministratore delegato di Kiton) usava la parola «fiducioso», sottolineava «già una grandissima affluenza», in questo Pitti «da sempre un punto di partenza della stagione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

