Pisa celebra il Dì di Sant' Antonio Abate | il programma

Pisa si prepara a celebrare il Dì di Sant'Antonio Abate, una tradizione radicata nella storia della città e collegata al calendario del Gioco del Ponte. L'evento rappresenta un momento importante per la comunità locale, con diverse iniziative che sottolineano il valore culturale e storico della ricorrenza. Ecco il programma delle attività previste per questa giornata di festa e tradizione.

Pisa rinnova l'appuntamento con la celebrazione del Dì di Sant'Antonio Abate, ricorrenza legata alla storia cittadina e al calendario del Gioco del Ponte. La giornata di sabato 17 gennaio prevede una conferenza di approfondimento storico al mattino, poi la cerimonia di investitura dei Capitani. NON C'È FUTURO, SENZA PASSATO Sabato 17 gennaio Pisa celebra una delle ricorrenze più antiche e affascinanti della sua tradizione storica. Il Palazzo comunale sarà addobbato a festa. Un invito è rivolto anche alla cittadinanza a esporre la band Dì di Sant'Antonio Abate, sabato 17 gennaio Pisa celebra una delle ricorrenze più antiche della propria tradizione storica

