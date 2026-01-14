Pisa celebra il Dì di Sant' Antonio Abate | il programma

A Pisa, il Dì di Sant'Antonio Abate rappresenta un momento importante nel calendario cittadino, collegato alle tradizioni locali e al celebre Gioco del Ponte. La giornata è occasione per riscoprire le radici storiche e culturali della città, con un programma che valorizza gli aspetti più autentici di questa ricorrenza. Un evento che, ogni anno, coinvolge la comunità e conserva le tradizioni popolari pisane.

Pisa rinnova l'appuntamento con la celebrazione del Dì di Sant'Antonio Abate, ricorrenza legata alla storia cittadina e al calendario del Gioco del Ponte. La giornata di sabato 17 gennaio prevede una conferenza di approfondimento storico al mattino, poi la cerimonia di investitura dei Capitani.

NON C’È FUTURO, SENZA PASSATO Sabato 17 gennaio Pisa celebra una delle ricorrenze più antiche e affascinanti della sua tradizione storica. Il Palazzo comunale sarà addobbato a festa. Un invito è rivolto anche alla cittadinanza a esporre la band facebook

