Pisa-Atalanta venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Il 21º turno di Serie A prende il via venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:45 con l’incontro tra Pisa e Atalanta all’Arena Garibaldi. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi a questa partita, analizzando i principali aspetti tecnici e statistici per offrire un quadro completo e obiettivo.

Il 21esimo turno di Serie A si apre venerdì sera con il match dell'arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. Partiamo dalla Dea che ha iniziato a spingere sull'acceleratore e sta rientrando nelle zone importanti di classifica. Gli orobici hanno appena centrato la quinta vittoria in sei partite di campionato battendo il Torino per 2-0 e.

