pirateria scontro cloudfare serie a dopo la multa di agcom

Recentemente, la Lega Serie A ha avuto un confronto con Cloudfare, multato dall’Agcom per 14 milioni di euro. La multa deriva dal mancato rispetto di ordini volti a contrastare la diffusione di contenuti pirata online. Questa vicenda evidenzia le sfide nel garantire la tutela dei diritti digitali e la collaborazione tra le istituzioni e le aziende del settore web.

Lo scontro tra la Lega Serie A e Cloudfare si è acceso. Il colosso del web è stato multato dall’Agcom per 14 milioni di euro a causa di ordini non rispettati nel contrasto alla diffusione di contenuti pirata online. Una vicenda che ha portato il ceo di Cloudfare, Matthew Prince, a ipotizzare lo stop a possibili investimenti sul mercato italiano, con un occhio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ma la risposta non si è fatta attendere ed arrivata dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. De Siervo: «Nessuno è sopra le leggi». De Siervo ai microfoni del Sole 24 ore ha spiegato: «Ho visto solo molta aggressività e un senso di superiorità rispetto a un sistema di regole europee. 🔗 Leggi su Lettera43.it

