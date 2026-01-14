Pio Esposito stende il Lecce | l' Inter vince 1-0 e vola a +6 sul Napoli

Nell’incontro tra Inter e Lecce, i nerazzurri conquistano una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Pio Esposito. La squadra di casa mantiene la posizione in classifica, allungando a sei punti sul Napoli. La partita si è svolta con un copione equilibrato, con alcune variazioni nel rendimento dei giocatori e un andamento deciso nel secondo tempo. La vittoria permette all’Inter di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo un vantaggio significativo.

Inter-Lecce 1-0 INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Diouf 5 (11'st Henrique 6), Barella 5.5 (11'st Frattesi 6), Zielinski 6, Mkhitaryan 6 (27'st Martinez 6.5), Augusto 6.5; Bonny 6 (11'st Esposito 7), Thuram 5.5 (42'st Sucic sv). In panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo. Allenatore: Chivu 6.5. LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Veiga.

