Pio Esposito ha contribuito alla vittoria dell’Inter, rafforzando il vantaggio sulla squadra partenopea. Con questa prestazione, i nerazzurri aumentano il distacco rispetto al Napoli, che ora deve monitorare anche le inseguitrici come Juventus e Roma. La sfida si fa interessante in chiave di classifica, mentre l’Inter si avvicina alle fasi decisive del campionato con maggiore sicurezza.

L’Inter va in fuga. Batte il Lecce 1-0 (gol di Pio Esposito nella ripresa) e i nerazzurri si portano a più sei sul Napoli e sul Milan che domani sera giocherà a Como. la classifica si è accorciata perché Juventus e Roma sono a un punto dal Napoli. Anche la lotta Champions si è riaperta con cinque squadre per quattro posti. L’Inter è campione d’inverno. Inter 46 Milan 40 Napoli 40 Juventus 39 Roma 39 Anche la squadra di Chivu ha sofferto, la fatica si fa sentire per tutti. Poi, però, nella ripresa sono stati decisivi gli ingressi di Pio Esposito prima e Lautaro Martinez poi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pio Esposito regala all’Inter vittoria e più sei sul Napoli che deve guardarsi da Juventus e Roma

Leggi anche: Bini si esprime: «Pio Esposito mi fa impazzire. L’Inter deve agire sul mercato in fretta, rinforzando una posizione precisa»

Leggi anche: Sebastiano Esposito sul fratello nerazzurro: «Pio diverso da me: lui deve fare la guerra mentre io…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pio Esposito regala all’Inter vittoria e più sei sul Napoli che deve guardarsi da Juventus e Roma - L'Inter soffre ma alla fine supera il Lecce e dà vita alla prima vera fuga del campionato. ilnapolista.it