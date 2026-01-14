Piene e danni a cascine e aziende 300mila euro per la prevenzione

Sono stati stanziati 300mila euro per interventi di prevenzione contro le esondazioni a Pieve Emanuele. Questi fondi mirano a ridurre i rischi di danni a cascine, aziende agricole, capannoni industriali e abitazioni lungo il Lambro Meridionale, che ogni anno sono soggetti a allagamenti durante le stagioni più piovose. L’obiettivo è rafforzare le opere di contenimento e tutelare il territorio e le strutture presenti nella zona.

Arrivano 300mila euro per contenere le esondazioni a Pieve Emanuele, fenomeno che ogni anno - spesso più volte nel corso delle stagioni più piovose - provoca danni rilevanti a cascine, aziende agricole, capannoni industriali e abitazioni lungo il corso del Lambro Meridionale. Nel corso degli anni sono già stati realizzati diversi interventi di messa in sicurezza, tra cui lavori di sistemazione del ponte della Strada Provinciale 28 Vigentina, più volte danneggiato dalle piene, e opere di consolidamento degli argini in lunghi tratti del fiume tra Rozzano e Pieve Emanuele. Nonostante ciò, il rischio idraulico resta elevato, soprattutto in occasione di precipitazioni intense e improvvise. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piene e danni a cascine e aziende 300mila euro per la prevenzione Leggi anche: Lupo, imprese agricole devastate: “Danni per 300mila euro a Ravenna” Leggi anche: Danni per le alluvioni del 2023. A Lucca arrivano 300mila euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piene e danni a cascine e aziende 300mila euro per la prevenzione. Piene e danni a cascine e aziende 300mila euro per la prevenzione - Arrivano 300mila euro per contenere le esondazioni a Pieve Emanuele, fenomeno che ogni anno - ilgiorno.it

Centinaia di evacuati e notte di paura nella pianura ravennate per le piene dei fiumi, passate senza fare danni. Cessate le piogge, l'allerta per domani scende a gialla. Disagi nelle zone collinari per le frane attivate dalle precipitazioni. Il sindaco di Casola Vals - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.