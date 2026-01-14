Piccole isole Bando Oltremare | borse di studio per studenti residenti

La Fondazione Sanlorenzo annuncia la seconda edizione del Bando Oltremare, un'opportunità di borse di studio rivolta a studenti residenti in zone remote. Questo progetto mira a sostenere il diritto allo studio, rafforzando l'impegno sociale della fondazione e offrendo ai giovani delle piccole isole e aree meno servite una possibilità concreta di crescita e formazione.

Fondazione Sanlorenzo rilancia e rafforza il proprio impegno per il diritto allo studio con la seconda edizione del Bando Oltremare. Il programma mette a disposizione 8 nuove borse di studio, portando a 16 il numero complessivo di studenti sostenuti per l' anno scolastico 20252026. Il Bando è rivolto agli studenti residenti nelle piccole isole italiane – tra Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana – che frequentano, o stanno per iniziare, un percorso di scuola superiore sulla terraferma o nelle isole maggiori. Le borse di studio contribuiscono a coprire le spese di alloggio e trasporto, spesso molto onerose per le famiglie insulari, offrendo ai ragazzi la possibilità di proseguire gli studi senza che la distanza diventi un ostacolo insormontabile.

