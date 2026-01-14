Piantedosi su Hannoun | È il capo di Hamas in Italia espulsi finora 217 individui pericolosi L’udienza in tribunale e il nodo delle prove acquisite dagli 007 durante i bombardamenti di Gaza
Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha aggiornato i membri della Camera sui provvedimenti contro individui ritenuti pericolosi, tra cui l’arresto di Mohammad Hannoun, accusato di essere il capo di Hamas in Italia. Finora, sono stati espulsi 217 soggetti considerati minacce. L’attenzione si concentra ora sulle prove raccolte dagli 007 durante i bombardamenti di Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale.
L’attenzione di queste ultime si è spostata su altri argomenti internazionali, dal Venezuela all’Iran, ma oggi, 14 gennaio, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi è tornato, nell’aula della Camera dei deputati, sul caso dell’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, accusato di terrorismo internazionale e di essere, come ha detto lo stesso ministro, «il capo della cellula italiana di Hamas». In aula il titolare del Viminale ha spiegato che con l’arresto del 27 gennaio, «lo stato ha colpito una rete terroristica attiva sul nostro territorio, arrestando 9 soggetti ritenuti responsabili di attività di terrorismo, anche internazionale». 🔗 Leggi su Open.online
