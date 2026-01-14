Piantedosi | in arrivo norme sicurezza

Il ministro Piantedosi annuncia l’arrivo di nuove norme sulla sicurezza, sottolineando i progressi compiuti negli ultimi tre anni. Durante questo periodo, il governo ha rafforzato gli organici delle forze dell’ordine, aumentato la presenza dello Stato sul territorio e adottato misure concrete contro la criminalità. Piantedosi critica le opposizioni per aver risposto con giudizi ideologici, evidenziando l’impegno del governo nel garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

17.07 "In questi tre anni mentre il governo rafforzava gli organici, aumentava la presenza dello Stato sui territori e metteva in campo misure concrete di contrasto alla criminalità, dall'opposizione arrivavano solo giudizi ideologici". Così il ministro dell'Interno Piantedosi rispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione Pd. Il ministro annuncia:"Porteremo a breve in Parlamento un pacchetto di norme. Sarà un banco di prova per capire a chi davvero interessa collaborare per la sicurezza dei cittadini".

Piantedosi: Opposizione scopre solo ora tema sicurezza e suo legame con immigrazione clandestina - "L'opposizione al Governo scopre solo ora il tema della sicurezza e il suo legame con l'immigrazione irregolare: gli stranieri sono responsabili del 35% dei reati, con picchi ancora più alti in alcune ... ilgiornale.it

Piantedosi: "Italia-Israele resti un evento sportivo ma garantiremo una cornice di sicurezza importante" [VIDEO] - Matteo Piantedosi (secondo da sx) al convegno "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato dall'Ucei e ospitato al Cnel. agi.it

Piantedosi ASFALTA Renzi: Parli tu? Con te OMICIDI alle Stelle!

Zinzi (Lega), 264 agenti di polizia in arrivo in Campania "Più sicurezza sul territorio, grazie al ministro Piantedosi" NAPOLI, 13 GEN - "In Campania si rafforzano le forze di polizia nei prossimi mesi. Sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 141 a Napoli, 71 facebook

