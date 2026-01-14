Piantedosi | Dalla rete di Hannoun oltre 7 milioni di euro ad Hamas

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che l’indagine ha scoperto come Mohammad Hannoun fosse coinvolto nel coordinamento su vasta scala di attività di raccolta fondi, con un flusso di oltre 7 milioni di euro indirizzati ad Hamas attraverso una rete gestita dall’individuo. Queste rivelazioni evidenziano un’attività di finanziamento illecita che coinvolge diverse regioni italiane, sottolineando l’importanza di azioni investigative approfondite contro il terrorismo e il finanziamento illecito.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il lavoro investigativo svolto ha rivelato che Mohammad Hannoun era dedito al coordinamento (su ampia scala e su gran parte del territorio nazionale) delle attività di raccolta di somme di denaro. Grazie, poi, all'efficace sistema di reti e di strutture fittizie, artatamente create con lo scopo di eludere gli ordinari meccanismi di controllo del circuito bancario e finanziario del credito, quello stesso gruppo risulta a sua volta essere riuscito a far pervenire ad esponenti di Hamas, oltre 7 milioni di euro, con finalità di supporto all'azione della stessa organizzazione terroristica".

Piantedosi: “Per gli inqurienti Hannoun è a capo della cellula italiana di Hamas” - Piantedosi all'informativa alla Camera: “L’impostazione investigativa si incentra sul fatto che Hannoun fosse il capo della cellula italiana di Hamas con sede ... ilsecoloxix.it

Terrorismo, Piantedosi: Hannoun capo cellula italiana di Hamas - 'Il 27 dicembre lo Stato ha colpito una rete terroristica operante sul nostro territorio. notizie.tiscali.it

NON SI ARRENDONO! COMUNICATO STAMPA GOVERNO; "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato proporre al Presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo de facebook

