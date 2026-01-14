Piantedosi Caso Hannoun ha squarciato velo su attività riconducibili ad Hamas

Il ministro Piantedosi ha commentato l’arresto di Mohammad Hannoun, sottolineando come l’indagine abbia rivelato attività che, sotto il pretesto di aiuti alla popolazione palestinese, erano in realtà dirette verso strutture di Gaza legate ad Hamas e finalizzate al terrorismo. Pur riconoscendo la presunzione di innocenza, ha evidenziato come questo caso abbia fatto luce su pratiche nascoste e ingannevoli.

ROMA (ITALPRESS) – “Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va riconosciuta in questa fase”, con l’indagine che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun “è stato sicuramente squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all’egida di Hamas, per finalità di terrorismo. Ed è un dato su cui richiamo l’attenzione soprattutto di chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza critica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell’indagine, sottovalutando magari in buona fede la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un’area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Piantedosi: "L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas" Leggi anche: Piantedosi: L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas – Il video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vicenda Hannoun, informativa Piantedosi - Mercoledì alle 17.30 diretta anche con lis; Piantedosi: il caso Hannoun ha squarciato il velo sui Pro Pal; Caso Hannoun, la palla al tribunale del riesame; Caso Hannoun, ministro Piantedosi: Indagine ha squarciato il velo su sostegno a Hamas. Stoccata di Matteo Piantedosi alla sinistra sul caso Hannoun, "era a capo della cellula italiana di Hamas" - Alla Camera l'informativa del ministro Matteo Piantedosi sul caso Mohammed Hannoun: era "il capo della cellula italiana di Hamas" ... virgilio.it

Piantedosi contro la sinistra che ha sottovalutato Hannoun: “Squarciato velo su Pro-Pal che finanziano Hamas” - Si è svolta nell'Aula della Camera, una informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda ... fanpage.it

Piantedosi “Caso Hannoun ha squarciato velo su attività riconducibili ad Hamas” - ROMA (ITALPRESS) – “Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va riconosciuta in questa fase”, con l’indagine che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun “è stato sicuramente squarciato il v ... msn.com

Piantedosi: L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas

#terrorismo , #Piantedosi: #Hannoun capo cellula italiana di #Hamas . Cosa ha detto il ministro dell'interno, Matteo #Piantedosi , aprendo la sua relazione alla Camera sul caso dell'imam di Genova x.com

Vigili del fuoco in emergenza, sede di Menaggio disagiata: il caso arriva in Parlamento: Interrogazione al ministro Piantedosi da parte della deputata Pd Chiara Braga: “Il riconoscimento risalente al 2018, al di là delle garanzie informali, non è stato ratificato” facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.