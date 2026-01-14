Piantedosi | a breve norme su sicurezza

Il ministro Piantedosi ha annunciato l’imminente approvazione di nuove norme sulla sicurezza. Durante gli ultimi tre anni, il governo ha rafforzato gli organici delle forze dell’ordine, aumentato la presenza dello Stato sul territorio e adottato misure concrete contro la criminalità. Nonostante ciò, dall’opposizione sono arrivati principalmente giudizi di carattere ideologico. Le novità normative mirano a migliorare ulteriormente la tutela della sicurezza pubblica.

17.07 "In questi tre anni mentre il governo rafforzava gli organici, aumentava la presenza dello Stato sui territori e metteva in campo misure concrete di contrasto alla criminalità, dall'opposizione arrivavano solo giudizi ideologici". Così il ministro dell'Interno Piantedosi rispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione Pd. Il ministro annuncia:"Porteremo a breve in Parlamento un pacchetto di norme. Sarà un banco di prova per capire a chi davvero interessa collaborare per la sicurezza dei cittadini".

