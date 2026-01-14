Piano integrato di salute | confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina Valdera

La Società della salute Alta Val di Cecina Valdera ha organizzato un incontro di due giorni per discutere il nuovo Piano integrato di salute (Pis). L'evento ha coinvolto più di 100 partecipanti, tra rappresentanti del terzo settore e altri stakeholder, con l’obiettivo di raccogliere contributi e favorire un confronto aperto e ascolto delle esigenze del territorio.

Nell'ambito del percorso di elaborazione del nuovo Piano integrato di salute (Pis), la Società della salute (Sds) Alta Val di Cecina Valdera ha promosso una due giorni di confronto aperto e partecipato, che ha visto il coinvolgimento di oltre 100 persone tra rappresentanti del terzo settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Piano integrato di salute: confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina Valdera Leggi anche: Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Piano integrato di salute: confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina Valdera; Peccioli, confronto partecipato sul Piano integrato di salute; Piano integrato di salute, ad Aulla l’incontro di restituzione di contributi e approfondimenti; Basilicata, col nuovo piano regionale saranno assunti 1.623 operatori sanitari. Piano integrato di salute: confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina Valdera - Nell'ambito del percorso di elaborazione del nuovo Piano integrato di salute (Pis), la Società della salute (Sds) Alta Val di Cecina Valdera ha promosso una due giorni di confronto aperto e partecipat ... pisatoday.it

Salute, il piano integrato. Via al cantiere delle idee con sette tavoli tematici - Sette tavoli tematici affollati, per favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità, una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana. lanazione.it

Piano integrato di salute, nuovo incontro - Nell’ambito del relativo percorso di elaborazione del PIS 2026–2028, la Sds della Lunigiana sta promuovendo un confronto aperto e partecipato con le organ ... msn.com

Peccioli, confronto partecipato sul Piano integrato di salute facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.