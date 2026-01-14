Piano d’azione anti-rifiuti dell’Apuania Frigido

Il Piano d’azione anti-rifiuti dell’Apuania Frigido rappresenta l’impegno costante dell’associazione pescatori di Casette nella tutela ambientale. Attraverso iniziative di pulizia delle sponde del fiume e attività di sensibilizzazione, l’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sulla cura del territorio e sulla riduzione dei rifiuti. Un percorso che unisce rispetto per l’ambiente e sensibilità comunitaria, contribuendo alla tutela del fiume Frigido.

Continua sensa sosta l’impegno di “Apuania Frigido” per la tutela dell’ambiente. L’associazione pescatori di Casette, dedita allo sport e alla salvaguardia del territorio, ha già predisposto un calendario di appuntamenti con l’obiettivo di ripulire le sponde del fiume Frigido e diffondere la cultura della tutela ambientale. In programma incontri mensili dedicato all’ambiente e il primo appuntamento per i volontari dell’associazione è fissato per il 24 gennaio con ritrovo alla cartiera di via Bassa Tambura, all’incontrocio Casette-Forno. Le iniziative hanno ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale che ha tra i suoi obiettivi il sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano d’azione anti-rifiuti dell’Apuania Frigido Leggi anche: Guerra ibrida, nel piano dell'Italia per affrontarla ci sono uno scudo anti-droni e un'armata cyber Leggi anche: Tennistavolo: il prisidente del club traccia un bilancio dell’attività nel 2025. Bellotti: "Un altro anno fantastico per l’Apuania» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Liceo Galilei-Moro: Basta parole, servono ATTI. Il piano d’azione per la sicurezza. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.