Piacenza Città delle Università 50mila euro dalla Fondazione per valorizzare il tessuto accademico locale
Il 14 gennaio, in Municipio, è stata firmata una convenzione tra l’Amministrazione comunale di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito del progetto “Piacenza Città delle Università”. La collaborazione, sostenuta da un contributo di 50mila euro, mira a valorizzare il tessuto accademico locale, rafforzando il ruolo delle università nel contesto cittadino.
È stata sottoscritta il 14 gennaio in Municipio, nell’ambito della riunione del Tavolo Atenei, la convenzione tra Amministrazione comunale e Fondazione di Piacenza e Vigevano a sostegno del progetto “Piacenza Città delle Università”, che sancisce e consolida ulteriormente – nel solco di quanto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
