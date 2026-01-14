Piacenza Città delle Università 50mila euro dalla Fondazione per valorizzare il tessuto accademico locale

Il 14 gennaio, in Municipio, è stata firmata una convenzione tra l’Amministrazione comunale di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito del progetto “Piacenza Città delle Università”. La collaborazione, sostenuta da un contributo di 50mila euro, mira a valorizzare il tessuto accademico locale, rafforzando il ruolo delle università nel contesto cittadino.

