Pestaggi in carcere ex ispettore penitenziario | Quel giorno fu un inferno

Durante il maxi-processo per i fatti del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sono emerse testimonianze che evidenziano la gravità delle violenze e delle condizioni di sicurezza all’interno delle carceri italiane. Un ex ispettore penitenziario ha descritto quei momenti come un vero e proprio inferno, portando alla luce problematiche ancora irrisolte nel sistema penitenziario.

Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’ex ispettore imputato: “Fu un inferno” - "Principali responsabili del pestaggio furono agenti venuti da fuori". msn.com

L'orrore di Cuneo, torture in carcere. La procura chiede 4 condanne in abbreviato - Tre anni e due mesi di reclusione per l’ispettore Giovanni Viviani, responsabile del padiglione Gesso nel quale sarebbero avvenuti i pestaggi e un anno e sei mesi per il medico Abdulssam Mwassi, ... rainews.it

Morto dopo il pestaggio in carcere, in 7 accusati di omicidio ad Avellino | https://shorturl.at/gQqIu facebook

Svolta nell’inchiesta sulla morte di Paolo Piccolo: 7 arresti per il pestaggio mortale in carcere x.com

