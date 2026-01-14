Pestaggi in carcere ex ispettore penitenziario | Quel giorno fu un inferno
Durante il maxi-processo per i fatti del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sono emerse testimonianze che evidenziano la gravità delle violenze e delle condizioni di sicurezza all’interno delle carceri italiane. Un ex ispettore penitenziario ha descritto quei momenti come un vero e proprio inferno, portando alla luce problematiche ancora irrisolte nel sistema penitenziario.
Emergenza sicurezza e violenze in carcere tornano al centro dell’attenzione con le testimonianze rese durante il maxi-processo per i fatti avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quel giorno, in pieno lockdown Covid, quasi trecento agenti di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
