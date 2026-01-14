Pesco Sannita senza medico di famiglia | la precisazione del sindaco Nicola Gentile

Il sindaco di Pesco Sannita, Nicola Gentile, ha voluto chiarire la situazione relativa alla mancanza di medici di famiglia per i cittadini di Pesco Sannita e Pago Veiano. La carenza di personale sanitario, in particolare medici e infermieri, è la causa principale di questa difficoltà, che sta creando disagi significativi alla comunità. Di seguito, una spiegazione dettagliata sulla situazione e le considerazioni dell’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti "In merito al grande disagio che stanno vivendo molti cittadini di Pesco Sannita e di Pago Veiano per la circostanza di essere rimasti senza la possibilità di avere un Medico di famiglia da inizio anno, sento il dovere di fare alcune considerazioni: Le difficoltà della sanità che, ciclicamente vengono all'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, è sicuramente da attribuire alla mancanza di medici e di personale Infermieristico. Carenze dovute ad una mancanza di programmazione, da imputare ai vari governi di destra o di sinistra dell'ultimo ventennio. Detto questo, è inutile addebitare al management dell'ASL di Benevento, la mancata assegnazione del medico di famiglia a piccoli comuni delle aree interne: i medici sono pochi e ci sono leggi e contratti di lavoro che regolano la materia, lasciando poco spazio alla discrezionalità.

