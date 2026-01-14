Pesca monitoraggio video sulle barche | concesso un periodo di transizione per l’adeguamento della flotta

Dal 10 gennaio è in vigore l’obbligo per tutte le imbarcazioni di pesca di installare un sistema di gestione video Vms, incluso per le unità finora escluse dai regolamenti comunitari. È stato concesso un periodo di transizione per permettere alla flotta di adeguarsi a questa nuova normativa, volta a migliorare il monitoraggio e la trasparenza delle attività di pesca.

Dal 10 gennaio è formalmente scattato l'obbligo per tutte le unità di pesca, comprese quelle finora escluse dai regolamenti comunitari, di dotarsi di un sistema di gestione video Vms (Video Management System). Un passaggio chiave nel rafforzamento dei controlli sulle attività di pesca, previsto dalla normativa europea, ma che rischiava di tradursi in uno stop forzato per buona parte della flotta italiana. Per evitare il blocco delle attività, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha previsto un periodo di transizione, necessario a consentire l'adeguamento tecnologico dell'intera flotta.

