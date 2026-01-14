La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea del bar Symbol a Faenza, per un periodo di cinque giorni, a causa di rischi per la sicurezza pubblica. La misura si rende necessaria per garantire l’ordine e tutelare la sicurezza dei cittadini. La decisione sarà efficace fino a quando non saranno adottate tutte le misure preventive richieste.

Pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, la Polizia di Stato chiude per cinque giorni il bar Symbol a Faenza. Il questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza del pubblico esercizio sito a Faenza con la conseguente chiusura temporanea dell’attività. Il provvedimento è stato adottato, si legge in una nota, "in seguito a una articolata attività istruttoria esperita dalla Divisione di Polizia amministrativa della Questura di Ravenna, ed eseguito nella giornata del 13 gennaio 2026". Continua la nota: "La chiusura è stata disposta al fine di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica venuta meno più volte, tanto da indurre il questore di Ravenna ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pericoloso per la sicurezza, bar chiuso 5 giorni

