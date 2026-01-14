Perché non posso riconoscermi in un comitato referendario Cattolici per il Sì

Il comitato referendario “Cattolici per il Sì” è stato costituito a Roma l’8 gennaio 2026 per sostenere il voto favorevole alla riforma della giustizia approvata dal Parlamento nel ottobre 2025. Tuttavia, questa iniziativa non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale della Chiesa cattolica o di tutti i cattolici italiani. È importante distinguere tra diverse opinioni e sensibilità all’interno della comunità religiosa.

L'8 gennaio 2026, è stato costituito presso un notaio di Roma un comitato referendario di cattolici per appoggiare il "SÌ" alla riforma sulla giustizia approvata dal Parlamento lo scorso 30 ottobre 2025. L'iniziativa si presenta con l'esplicito intento di "ricostruire l'equilibrio tra i poteri", ritenuto compromesso da una ricorrente giurisprudenza creativa in materia antropologica che avrebbe progressivamente esautorato il Parlamento. La mia contrarietà a questa iniziativa non riguarda il merito della riforma né la legittimità del referendum. Non nasce da un giudizio politico contingente. È una contrarietà di ordine teologico, che tocca il modo in cui l'identità cristiana viene chiamata in causa e utilizzata nello spazio pubblico.

