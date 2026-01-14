Perchè Neres è uscito e come sta Anguissa? La spiegazione di Stellini

14 gen 2026

In questa analisi, approfondiamo le ragioni dell’uscita di David Neres dal campo e lo stato di salute di Anguissa, secondo quanto spiegato da Stellini. Si esaminano i dettagli delle situazioni dei due giocatori, offrendo una panoramica chiara e obiettiva degli eventi più recenti. Questo articolo fornisce informazioni accurate e aggiornate, utili a comprendere meglio le decisioni tecniche e le condizioni dei calciatori coinvolti.

Perchè David Neres è uscito dal campo mezz'ora dopo il suo ingresso e quali sono le condizioni di Anguissa. A questi due interrogativi ha risposto il vice allenatore azzurro Cristian Stellini nel corso del post partita di Napoli-Parma. "Neres ha avuto un problema a Roma con la Lazio, stava. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

