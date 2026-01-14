Perché l’ha chiamata Amelia Smeralda Francesca Chillemi ora si scopre anche questo

Francesca Chillemi, nota attrice e ex Miss Italia, ha recentemente dato il benvenuto alla sua seconda figlia, Amalia Smeralda, nata dalla relazione con Eugenio Grimaldi. Questa nascita rappresenta un momento importante nella vita personale dell’attrice, che ora si apre anche sul nome scelto per la piccola. Un’occasione per conoscere meglio la sua storia e il nuovo capitolo familiare.

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice ed ex Miss Italia ha messo al mondo la piccola Amalia Smeralda, nata dall'amore con l'attuale compagno Eugenio Grimaldi. La notizia era rimasta avvolta dal massimo riserbo, in linea con la scelta della coppia di vivere questo momento lontano dai riflettori. La gravidanza era stata annunciata nel giugno 2024, quando Chillemi aveva sfilato al Festival del Cinema di Benevento mostrando con orgoglio il pancione, prima di fermarsi pochi mesi dopo a causa di alcuni problemi di salute che l'avevano costretta a rinunciare a tutti gli impegni lavorativi.

