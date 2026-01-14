Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutto il mondo, alcune donne hanno iniziato a incendiare foto di Khamenei mentre accendono sigarette, un gesto che si è diffuso sui social. Questo atto simbolico rappresenta una forma di solidarietà con le proteste in Iran, esprimendo dissenso e supporto al movimento di resistenza contro il regime. Un gesto semplice ma significativo, che ha suscitato attenzione e riflessione sul valore delle azioni simboliche in contesti di protesta.

Dilagano sui social foto e video di donne che nel mondo accendono sigarette incendiando una foto della guida suprema dell'Iran: il gesto virale ha un forte valore simbolico e di solidarietà con il popolo iraniano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran: il valore simbolico

Leggi anche: Perché le donne accedono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran: il valore simbolico

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Una sigaretta contro il regime | perché diventa virale la singolare protesta delle donne iraniane.

perch233 donne accendono sigaretteIran: nelle piazze le donne accendono sigarette bruciando foto di Khamenei - Iran, le immagini simbolo delle proteste sono virali sui social: le donne accendono le sigarette bruciando foto di Khamenei. corrierenazionale.it

perch233 donne accendono sigaretteSigaretta accesa con la foto in fiamme di Khamenei: la protesta social delle donne iraniane all’estero - Sui social sta diventando virale una nuova protesta lanciata dalle donne iraniane all’estero, che si fanno riprendere mentre accendono una sigaretta da una foto in fiamme della Guida suprema dell’Iran ... blitzquotidiano.it

perch233 donne accendono sigaretteIran, le immagini simbolo delle proteste: le donne accendono le sigarette bruciando foto di Khamenei - Sono virali le immagini delle ragazze iraniane che si accendono una sigaretta bruciando l'immagine dell'ayatollah ... dire.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.