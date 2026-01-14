Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico

In tutto il mondo, alcune donne hanno iniziato a incendiare foto di Khamenei mentre accendono sigarette, un gesto che si è diffuso sui social. Questo atto simbolico rappresenta una forma di solidarietà con le proteste in Iran, esprimendo dissenso e supporto al movimento di resistenza contro il regime. Un gesto semplice ma significativo, che ha suscitato attenzione e riflessione sul valore delle azioni simboliche in contesti di protesta.

