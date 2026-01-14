Perché la Cina non reagisce all’interventismo degli Stati Uniti

La relazione tra Cina e Stati Uniti è complessa e caratterizzata da tensioni indirette. Washington interviene spesso negli affari internazionali, influenzando anche gli interessi cinesi. Tuttavia, Pechino conosce bene queste dinamiche e dispone di strumenti per gestire la situazione. In questo contesto, la mancata reazione immediata della Cina riflette una strategia di valutazione e risposta mirata, volta a tutelare i propri interessi senza provocazioni eccessive.

Washington sta attaccando indirettamente gli interessi cinesi nel mondo. Pechino ne è perfettamente consapevole e ha gli strumenti per rispondere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

