Perché la Cina non reagisce all’interventismo degli Stati Uniti
La relazione tra Cina e Stati Uniti è complessa e caratterizzata da tensioni indirette. Washington interviene spesso negli affari internazionali, influenzando anche gli interessi cinesi. Tuttavia, Pechino conosce bene queste dinamiche e dispone di strumenti per gestire la situazione. In questo contesto, la mancata reazione immediata della Cina riflette una strategia di valutazione e risposta mirata, volta a tutelare i propri interessi senza provocazioni eccessive.
Washington sta attaccando indirettamente gli interessi cinesi nel mondo. Pechino ne è perfettamente consapevole e ha gli strumenti per rispondere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Terre rare e altre materie critiche: la pistola della Cina puntata alla testa degli Stati Uniti
Leggi anche: Il triangolo strategico Taiwan-Filippine-Giappone, il piano degli Stati Uniti per arginare la Cina
QUANDO LA CINA ERA UNA POTENZA MARITTIMA E PERCHÉ SCELSE DI SMETTERE DI ESSERLO La Cina ha una lunga storia come impero terrestre ma pur possedendo coste estese non ha una storia di dominio dei mari, al di là delle zone limitrofe alle facebook
La Cina fa pressione sui paesi europei perché vietino l'ingresso ai politici di Taiwan, pena il superamento di una “linea rossa”, e lo fa utilizzando un'interpretazione “altamente specifica” delle norme UE theguardian.com/world/2026/jan… @battgirl74 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.