Perché la benzina verde è più economica del gasolio? La spiegazione

Negli ultimi tempi, si è osservato un fenomeno insolito: la benzina verde si presenta a un prezzo inferiore rispetto al gasolio. Questa situazione, temporanea o duratura, ha suscitato interesse tra consumatori e operatori del settore. La differenza di costo tra i due carburanti dipende da vari fattori economici e di mercato, influenzando le scelte di acquisto e le strategie delle compagnie petrolifere.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.