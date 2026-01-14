Perché ’Iran non è come il Venezuela | tutte le ipotesi su un intervento USA
Nel podcast di Fanpage.it, analizziamo le differenze tra Iran e Venezuela, focalizzandoci sulle possibili implicazioni di un intervento statunitense. Con un approccio informativo e accurato, esploriamo le dinamiche politiche e le situazioni attuali di entrambe le nazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle ipotesi più plausibili. Un appuntamento quotidiano alle 18.00 per rimanere aggiornati sulle notizie più rilevanti del momento.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del possibile intervento USA in Iran, cercando di capire perché sarebbe ben diverso da quello in Venezuela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Iran non è il Venezuela: tutte le ipotesi su un intervento USA
