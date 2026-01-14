Perché ’Iran non è come il Venezuela | tutte le ipotesi su un intervento USA

Nel podcast di Fanpage.it, analizziamo le differenze tra Iran e Venezuela, focalizzandoci sulle possibili implicazioni di un intervento statunitense. Con un approccio informativo e accurato, esploriamo le dinamiche politiche e le situazioni attuali di entrambe le nazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle ipotesi più plausibili. Un appuntamento quotidiano alle 18.00 per rimanere aggiornati sulle notizie più rilevanti del momento.

