Perché Francesca Chillemi ha chiamato la seconda figlia Amelia Smeralda

Francesca Chillemi ha scelto il nome Amelia Smeralda per la sua seconda figlia, nata dalla relazione con Eugenio Grimaldi. La decisione riflette un’attenta selezione, simbolo di affetto e significato personale. La nascita della bambina rappresenta un momento importante nella vita dell’attrice, che ora condivide questa nuova fase con la famiglia e i fan.

Francesca Chillemi mostra la figlia - Dopo settimane di indiscrezioni, Francesca Chillemi ha confermato ufficialmente di essere diventata mamma per la seconda volta. r101.it

Francesca Chillemi e il mistero della figlia di cui non ha mai parlato: spunta una foto e la verità sul parto - Sono tante le domande che gli utenti si pongono: lei mette tutti a tacere. donnapop.it

Francesca Chillemi pubblica il primo post con la figlia e il compagno Eugenio Grimaldi

