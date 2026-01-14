Perché è stato revocato il rigore all'Inter contro il Lecce | Maresca rivede la stessa cosa 20 volte
Durante la partita tra Inter e Lecce, l'arbitro Maresca ha inizialmente assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri, per poi revocarlo dopo aver rivisto l'azione più volte. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni, evidenziando le variazioni nel giudizio arbitrale in situazioni simili. Questo episodio mette in luce le sfide e le complessità delle valutazioni in campo durante le partite di calcio.
A metà del primo tempo di Inter-Lecce, l'arbitro Maresca ha prima fischiato e poi revocato un calcio di rigore ai nerazzurri per fallo di Danilo Veiga su Bonny. Il VAR lo ha richiamato al monitor e poi gli ha fatto vedere una ventina di volte la stessa cosa, finché il direttore di gara non si è convinto di aver sbagliato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
