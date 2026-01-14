Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso noto come “Pandoro Gate”. La decisione si basa sull’improcedibilità del procedimento, poiché il reato era perseguibile solo su querela, decaduta dopo il risarcimento e il ritiro degli esposti. La sentenza non indica che l’imputata sia stata assolta per insussistenza dei fatti, ma che il procedimento non poteva proseguire.

Chiara Ferragni è stata prosciolta non perché "il fatto non sussiste", ma per "improcedibilità": senza aggravante il reato era perseguibile solo a querela, decaduta, però, dopo il risarcimento e il ritiro degli esposti del Codacons.

