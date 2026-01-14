Perché Chiara Ferragni è stata assolta? La decisione del giudice spiegata bene ed è una questione tecnica

Da cultweb.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Ilio Mannucci della terza sezione penale del Tribunale di Milano ha deciso di assolvere Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata. La sentenza si basa su motivazioni di carattere tecnico e giuridico, che hanno portato all’esclusione di responsabilità. Questa decisione chiarisce i motivi per cui l’imprenditrice digitale è stata giudicata non colpevole, evidenziando l’importanza degli aspetti legali nel procedimento.

Il giudice Ilio Mannucci della terza sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata. La sentenza chiude un capitolo giudiziario durato due anni che ha visto l’influencer al centro di un caso mediatico nazionale legato alla vendita di pandori e uova di Pasqua presentati come iniziative benefiche. L’imprenditrice digitale era imputata per aver promosso sui social network la vendita di due prodotti dolciari lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe stato destinato a progetti di beneficenza. Secondo l’accusa della Procura di Milano, rappresentata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, la Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo profitti per circa 2,2 milioni di euro tra il 2021 e il 2022. 🔗 Leggi su Cultweb.it

perch233 chiara ferragni 232 stata assolta la decisione del giudice spiegata bene ed 232 una questione tecnica

© Cultweb.it - Perché Chiara Ferragni è stata assolta? La decisione del giudice spiegata bene (ed è una questione tecnica)

Leggi anche: Perché Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate

Leggi anche: Pandoro gate, Chiara Ferragni è stata assolta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.