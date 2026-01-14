Il 2 luglio nel Mugello si è verificato un omicidio che ha suscitato grande attenzione. La vittima è stata trovata riversa a terra con una ferita alla testa, vicino a un sasso insanguinato. Le indagini stanno cercando di chiarire i dettagli di un episodio che, secondo le accuse, sarebbe stato pianificato con cura nel corso di mesi, sollevando anche questioni legate a polizze assicurative di alto valore.

Firenze, 14 gennaio 2026 – La mattina del 2 luglio fu trovata riversa a terra sul ciglio della strada con una profonda ferita alla testa, vicino un grosso sasso insanguinato. Secondo gli investigatori la donna sarebbe stata narcotizzata e portata a Castagno d’Andrea per simulare un investimento. Il movente nelle polizze vita che la 52enne aveva stipulato. La scena che sei mesi fa si presentò di fronte agli inquirenti fece, tra le varie ipotesi, seguire anche la pista dell’ incidente stradale a carico di un pirata, un fantomatico camionista: Franka Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni, quella mattina, mentre percorreva un sentiero nei boschi di Castagno d’Andrea, alle pendici del Monte Falterona, in provincia di Firenze, avrebbe potuto essere stata travolta da un grosso mezzo che poi non si sarebbe fermato mentre percorreva un sentiero nei boschi di Castagno d’Andrea, alle pendici del Monte Falterona, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Per ucciderla un piano studiato da mesi”. Le accuse dell’omicidio in Mugello e le assicurazioni milionarie

