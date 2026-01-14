Per la Cassazione dubbi sulla versione di Manuela Bianchi nuova udienza sulla scarcerazione di Louis

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni relative alla decisione del 31 ottobre di rinviare ai giudici del Tribunale del Riesame di Bologna il ricorso sulla scarcerazione di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Manuela Bianchi. La vicenda resta al centro di dubbi e attese, con un'udienza ancora da fissare per valutare la possibile revoca della misura cautelare.

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della decisione, presa lo scorso 31 ottobre, di rinviare ai giudici del Tribunale del Riesame di Bologna il ricorso, presentato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sulla scarcerazione di Louis Dassilva l'unico indagato per l'omicidio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: “Manuela potrebbe aver mentito”: i dubbi della Cassazione. Nuova udienza sulla scarcerazione di Louis

Leggi anche: Pierina Paganelli, ipotesi scarcerazione per Dassilva: tutto dipende dalla “confessione” di Manuela Bianchi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Manuela potrebbe aver mentito”: i dubbi della Cassazione. Nuova udienza sulla scarcerazione di Louis - Caso Pierina, depositati i motivi che hanno spinto la Suprema Corte a chiedere una nuova valutazione al Riesame sulla misura cautelare a Dassilva: “Va chiarito perché la seconda versione sia da ritene ... msn.com